Angestellte mit Messer bedroht : Raubüberfall auf Bäckerei an der Marktstraße

(jon) Auf eine Bäckerei an der Marktstraße ist am Samstag, 23. April, ein Raubüberfall verübt worden. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht Zeugen. Wie die Pressestelle der Behörde mitteilt, betrat gegen 8.45 Uhr ein Unbekannter das Ladenlokal an der Marktstraße. Der Mann bestellte bei der 19-jährigen Angestellten einen Kaffee. Als diese sich wieder in die Richtung des Kunden drehte, bedrohte dieser sie mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem er die bisherigen Einnahmen bekommen hatte, flüchtete er. Der Räuber ist 45 bis 55 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine normale bis kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Er trug kurze grau-schwarze Haare und einen Dreitagebart. Hinweis an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de