Polizeieinsatz bei Kaufland : Geldautomat in Mönchengladbach-Holt gesprengt

Die Polizei ermittelt im Fall der Geldautomatensprengung. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach In der Nacht hat es im Vorraum eines Supermarktes in Holt eine Explosion gegeben. Unbekannte haben dort einen Geldautomaten gesprengt. Was bisher dazu bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat in der Nacht zu Montag, 2. Mai, zwischen 0.30 und 1.30 Uhr. Diebe drangen in den Vorraum von Kaufland in Mönchengladbach-Holt an der Aachener Straße ein und sprengten dort einen Geldautomaten. Nähere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Zuletzt wurde in Mönchengladbach ein Kostenpflichtiger Inhalt Geldautomat Anfang Dezember vergangenen Jahres in der Sparkassenfiliale Hardt gesprengt. Dies war ebenfalls in einer Nacht auf einen Montag geschehen. Die Täter waren leer ausgegangen, aber der Schaden war immens. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich damals um einen BMW oder Audi (silbern oder grau lackiert) mit Viersener-Kennzeichen gehandelt haben. Die Sparkasse hatte nach der Sprengung eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Gefasst wurden sie bisher aber nicht.

(gap)