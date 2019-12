Aktion in Mettmann : Realschule organisiert Markt der Berufe

Mettmann 21 Betriebe präsentierten sich rund 300 Schülern der Klassen acht bis zehn.

So konnten die Schüler sich in einem Raum bei Carpe Diem und dem Seniorenzentrum St. Elisabeth über soziale Berufe informieren, während nebenan die AOK sowie das Rote Kreuz den Schülern einen Einblick in die Gesundheitsbranche gaben. Neben Mettmanner Betrieben wie Elektro Lammermann, Fondium, Werbetechnik Schien, Klotz Technics und Lhoist waren aber auch größere Unternehmen wie die Deutsche Bahn, OBI, die Kreissparkasse, das Finanzamt, die Handwerkskammer und der Düsseldorfer Zoll für die Fragen der Schüler offen. Auch der ehemalige IHK- Chef Tillmann Neinhaus stand den Schülern Rede und Antwort. Der Markt der Berufe fand in diesem Jahr bereits zum 5. Mal in Folge statt und ist ein fester Teil des Konzepts zur Berufsorientierung an der Schule.