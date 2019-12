Spontane Hilfe : Bürgerverein spendiert Rechner für Lindgren-Schule

Mettmann Der Bürgerverein Metzkausen hat der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) 16 generalüberholte Rechner für den Computerraum der Schule gespendet. Schulleiterin Anja Schlösser-Schnelting und Sozialdezernent Marko Sucic dankten dem Vorsitzenden Gregor Neumann für die großzügige Spende.

Der Verein war von Eltern angesprochen worden und hatte sich sofort bereit erklärt, zu helfen. Über einen Vater und mit Mitteln des Vereins wurden die Rechner angeschafft und stehen den Schülern im PC-Raum für den Unterricht und während der Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule (OGS) zur Verfügung. Die Stadt als Schulträger hatte dafür gesorgt, dass die Rechner eingerichtet und Programme aufgespielt wurden. „Wir haben die Rechner zuvor technisch überprüfen lassen, um sicher zu stellen, dass sie für die Schule einsetzbar sind“, sagte Dezernent Sucic. Und er betonte, dass die Stadt als Schulträger auch weiterhin für die IT-Ausstattung an den Schulen verantwortlich bleibe. „So eine Spende ist natürlich großartig, so können wir die Mittel, die für neue Rechner an der Schule vorgesehen waren, für andere Bereiche einsetzen“, sagte Sucic. Maximilian, Eliane, Elin und Lilith aus der Klasse 4a waren von den Rechnern begeistert, die sie bei der offiziellen Übergabe ausprobieren durften. „Finde ich sehr gut“, lobte der Maximilian (10). „Als Bürgerverein engagieren wir uns auch für die Kitas und Schulen in Metzkausen“, erklärte Vorsitzender Neumann – zuletzt mit Bäumen für den Garten der Grundschule.