Arbeitgeberverband präsentiert sich an Schulen in Mettmann und Wülfrath : Truck liefert Schülern Infos zur Metallindustrie

Mettmann Der Arbeitgeberverband will Schülern Berufe der Metall- und Elektroindustrie näher bringen.

(arue) Der „InfoTruck“ der Metall- und Elektro (M+E)-Industrie besucht vom 4. September bis 8. Oktober Schulen in Wuppertal und Niederberg. Darunter sind auch Schulen in Mettmann und Wülfrath: Am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. September, macht er am Gymnasium Wülfrath Station. Am Montag, 30. September, geht es weiter zur Carl-Fuhlrott-Realschule in Mettmann, wo der Truck bis einschließlich Dienstag, 1. Oktober, steht. Am Mittwoch, 2. Oktober, macht der Truck Halt an der Erich-Kästner-Schule in Mettmann.