„Polit-Talk“ in Mettmann : Landespolitikerin informiert sich über Realschule

Mettmann Zu einem „Polit-Talk“ kam jetzt die schulpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Franziska Müller-Rech, in die Carl-Fuhlrott-Schule in Mettmann.

(arue) Die schulpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion, Franziska Müller-Rech, hat sich jetzt in einem Gespräch unter anderem mit dem Leiter der Carl-Fuhlrott-Schule in Mettmann, Carsten Wallner, und der Vorsitzenden der Elternpflegschaft, Kirsten Bille, vor Ort ein Bild der Lage gemacht.

„Wir wissen nicht, was in zwei bis drei Jahren ist“, sagte Wallner. Damit werde seinem Kollegium viel zugemutet. Kirsten Bille fügte hinzu, man fühle sich „allein gelassen“. 630 Kinder und Jugendliche, die die Realschule besuchen, davon allein 110 in den fünften Klassen, sind aus Sicht von Wallner ein Beweis dafür, dass die Realschule gefragt sei und gute Arbeit leiste.

Zur Sprache kam auch die Möglichkeit, an der Realschule einen Hauptschul-Bildungsgang nach Paragraf 132c Schulgesetz einzurichten. Aus Sicht von Müller-Rech sollte das auch in Mettmann möglich sein. Wallner will sich erinnern, dass die ehemalige Realschulleiterin Christiane Bethke dazu im April 2018 ein Konzept erstellt und es der Stadtverwaltung vorgelegt habe. Danach will FDP-Fraktionschef Klaus Müller nun fragen, sicherte er zu.