Aktion der Freikirchlichen Gemeinde : Kinder bauen eine Lego-Stadt

Mettmann Ein großartiges, kreatives Wochenende konnten mehr als 40 Kinder auf Einladung der Christlich Freikirchlichen Gemeinde am Hüls verleben – ein Lego-Wochenende. Mit ca. 100.000 Legosteinen von klein bis groß, von bunt bis gläsern mit Büschen und Bäumen, Menschen und Tieren entstand ein ganze Stadtlandschaft.

Die -zig Kästen, in denen die Legosteine präzise sortiert waren, konnten ausgeliehen werden beim Forum Wiedenest in Bergneustadt. Sie müssen abgeholt und und wieder zurück gebracht werden, denn die Lego-Stadt ist im Dauereinsatz quer durch Deutschland.

In kleineren Gruppen, die je ein Erwachsener betreute, wurde von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag gebaut, was das Zeug hielt. Und es entstanden Großbauten, wie der Y-Tower, ein Fußballstadion mit Fangemeinde, eine Polizeistation, ein Bahnhof, der Röhrentower, eine Post, Häuser mit begrünten Dächern und auch Dachterrassen mit Menschen, die auf Balkonen saßen. Der Deutschlandtower in schwarz, rot, gold – es war schon ein Erlebnis, diese Gebilde betrachten zu können, geschweige denn, am Bau beteiligt zu sein. So platzten denn auch Leonard, Aurora und Julius schier vor Stolz, an dem herrlich futuristisch wirkenden Bahnhof als Architekten mitgewirkt zu haben.