Sportlich in Mettmann : Kinder der Kita Kirchendelle starten zum „Hasenlauf“

Wie beim Mini-Sportabzeichen der Kindertagesstätten in Hilden (Archivfoto), so können sich die Kinder der Kita Kirchendelle auch beim Hasenlauf ins Zeug legen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Team des Kinder- und Familienzentrum Kirchendelle will eine besondere Aktion starten, berichtet Addy Brückner-Winkels, die Leiterin des Familienzentrums: Die Kita lädt ihre Kinder zu einem „Hasenlauf“ ein.

Wie gewohnt soll es am 1. Mai um 10.20 Uhr für die Kita-Kinder losgehen. „Wir laufen nicht alle gemeinsam um den Sportplatz. Das ist klar!“, sagt Erzieherin Frau Wächter, die das Kindertraining in der Kita übernommen hat. Laufen kann man aber überall, meinten alle aus der Kita, auch zu Hause, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Garten. Deshalb fällt am 1. Mai um 10.20 Uhr der Startschuss für alle Kinder der Kita Kirchendelle zum ersten „Hasenlauf rund um den Küchentisch“. Die Kinder können sich per Mail in der Kita anmelden und bekommen ihre Startnummern. Selbstverständlich sind auch die Geschwisterkinder dazu eingeladen. Um sich gut auf das Rennen vorzubereiten, erhalten die Familien über eine Hasenpost per Mail immer wieder kleine nützliche Tipps und Trainingseinheiten. Wenn der Startschuss fällt, laufen hoffentlich viele der Kita-Kinder unter dem gemeinsamen Motto los: „Jeder für sich und doch gemeinsam“.