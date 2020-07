Vorstandswahlen in Mettmann : Frau leitet ehemaligen Herrenclub

Vorstandswahlen in Mettmann

Mettmann Die Gesellschaft Verein zu Mettmann hat mit Ariane-Isabell Hütz eine neue Vorsitzende. Sie folgt auf Meinhard Otto. Ihre Stellvertreterin ist Corinna Schreiber, da sich auch Wolfgang Robrahn aus dem aktiven Engagement verabschiedet hat.

(RP) Vorsitzender Meinhard Otto übergab jetzt nach 19 Jahren Vorstandsarbeit der Gesellschaft Verein zu Mettmann den Staffelstab an Ariane-Isabell Hütz. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Corinna Schreiber führt sie nun den Verein, der einst ein Herrenclub war. Seit einigen Jahren sind jedoch auch Frauen Mitglied der GVM: Von den 71 Mitgliedern sind bereits zehn Frauen im Verein aktiv. Ariane-Isabell Hütz kennt die Gesellschaft seit ihren Kindertagen. Ihr Vater Horst Hütz war mehrere Jahrzehnte Vorsitzender und „Motor“ des Vereins.

Der Ehrenvorsitzende Lothar Brennholt, der die Versammlung leitete, würdigte Meinhard Otto für sein langjähriges Engagement als Vorsitzender. Meinhard Otto war die stabile Größe, der viele Veränderungen managte, so zum Beispiel die notwendige Aufgabe des Vereinshauses in der Beckershoffstraße, der heutigen Kulturvilla. Ebenso vertrat er den Verein im UnternehmerKreis Mettmann, einem Zusammenschluss der kreisweiten Unternehmerverbände.

Eine weitere Zäsur in der Vereinsarbeit betrifft den Rückzug von Wolfgang Robrahn als stellvertretendem Vorsitzenden. „Wir brauchen neue Gesichter, um die erfolgreiche Neuaufstellung positiv weiterzuführen“, so lautete sein Credo. Lothar Brennholt dankte Wolfgang Robrahn für dessen Engagement im letzten Jahrzehnt. Durch Projekte wie den Aktionstag der Wirtschaft oder das Unternehmerfrühstück trug er wesentlich zum Wiedererstarken des Vereines bei. So hat sich die Mitgliederzahl seit dem Verkauf des Hauses verdoppelt. Auf Vorschlag von Lothar Brennholt wurde Wolfgang Robrahn zum Ehrenmitglied ernannt.