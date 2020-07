Aktive Seniorenarbeit : Pflegescouts werden jetzt auch in Mettmann aktiv

Pflegescouts werden jetzt auch in Mettmann aktiv

Mettmann Die Pflegescouts erweitern ihren Aktionsradius und bauen jetzt auch eine Gruppe in der Kreisstadt auf. Sie bieten Senioren wertvolle Hilfe, wenn es darum geht, eine Pflegestufe zu beantragen.

(RP) Jetzt gibt es auch in Mettmann ehrenamtliche Pflege-Scouts: Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann, einem Verein von engagierten Verbrauchern. Er ist in dieser Form einzigartig in Deutschland.