Bis zum Jahresende aktiv : Neue Ausstellung und ein Konzert im Kunsthaus

Wolfgang Sendermann mit seiner Skulptur „Odyssee“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der in Hochdahl lebende Künstler Erwin Grüneschild ist in diesem Jahr 80 geworden. Ein wichtiges Ergebnis seiner Kunst sind die 17 Bronzeplatten zur Hochdahler Geschichte, die auf dem kürzlich in Verdunplatz umgetauften Teil des Hochdahler Markts liegen, der an die Karschauser Straße grenzt.

