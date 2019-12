Übergabe in Mettmann : Lions Club spendet 6000 Euro fürs Platanendach

Mettmann/Wülfrath Der Service-Club feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde Geld gesammelt, das jetzt den Mettmannern zugute kommt.

(arue) Im Jahre 1968 wurde der Lions-Club Mettmann-Wülfrath gegründet. Im Jahr 2018 feierte der Club sein 50-jähriges Bestehen in der Neandertalhalle. „Es war Wunsch und Anregung der Mitglieder, im Jubiläumsjahr eine Spende zu generieren, die besonders im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Bedeutung ist“, erklärt Lions-Präsident Reinhard Kliss: „Dabei ist den Lions die Idee gekommen, das neue Platanendach an der Mühlenstraße mit zu finanzieren. Der Lions-Club Mettmann-Wülfrath freut sich, der Stadt Mettmann und damit den Bürgern eine Spende von 6000 Euro zu überreichen.“

Hierzu zählt auch die Organisation von Charity-Veranstaltungen, beispielsweise die Benefizkonzerte der Bundeswehr in der Mettmanner Neandertalhalle, die Beteiligung am Mettmanner Heimatfest und am Wülfrather Kartoffelfest oder der jährliche Lions-Adventskalender. Die Überschüsse und Einnahmen aus diesen Aktivitäten werden uneingeschränkt für soziale Zwecke verwandt. So hat der Lions-Club in den vergangenen Jahren unter anderem Projekte der Jugendhilfe, in der Alten- und Behindertenpflege, im Umwelt- und Landschaftsschutz und vieles mehr unterstützt.