Fußball : TSV Einigkeit Dornap erfüllt zum Start die Erwartungen

Nach einer Verjüngungskur steht die Mannschaft des FC Mettmann 08 vor einer schwierigen Saison in der Wuppertaler Fußball-Kreisliga A.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Dornaper unbedingt den Dreier. Aus einer klug gestaffelten Abwehr heraus überbrückten sie schnell das Mittelfeld und setzten die Offensivabteilung in Szene. Eine dieser Angriffsaktionen brachte durch Marius Ermels das 2:1. Den frühen 3:1-Endstand erzielte in der 62. Minute Konstantin Mielke. „Das war eine überzeugende Vorstellung unserer Mannschaft. So kann es weitergehen“, stellte TSV-Vorsitzender Karl-Heinz Schultz zufrieden fest. Wenn die Dornaper in der Wuppertaler Kreisliga A ihrer Rolle als einer der Aufstiegskandidaten gerecht werden wollen, müssen sie auch regelmäßig mit der in Velbert gezeigten Leistung aufwarten.