Fußball : 1. FC Wülfrath patzt gleich am ersten Spieltag

FCW-Kapitän Lukas Fedler (Mitte) sah die rote Karte und hat jetzt erst einmal Pause. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Landesliga-Fußballer können den Heimvorteil gegen den SC Kapellen-Erft nicht nutzen. Kapitän Lukas Fedler sieht außerdem „Rot“.

Von Klaus Müller

1. FC Wülfrath – SC Kapellen-Erft 1:3 (1:2). Nach den zuletzt guten Vorstellungen in den Testspielen gab es jetzt nach der verdienten Niederlage im Wülfrather Lager viele lange Gesichter. Den Saisonauftakt hatten sich die FCW-Fans ganz anders vorgestellt. Zumal es nicht nur keine Punkte für den Landesligisten gab, sondern mit Kapitän Lukas Feder auch der Abwehrchef des FCW zu Recht die rote Karte erhielt und nun einige Wochen ausfällt. „Das war heute alles sehr enttäuschend“, brachte es Michael Massenberg auf den Punkt. „Uns fehlte in der Offensivabteilung jegliche Durchschlagskraft und im Zweikampfverhalten waren wir den spielerisch und kämpferisch überzeugenden Gästen unterlegen. Wir müssen uns in Zukunft deutlich steigern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen“, erklärt der FCW-Vorsitzende, der aber darauf verwies, dass die Saison gerade erst begonnen hat und kein Grund besteht, in Hektik zu verfallen.

Der Begegnung war anzumerken, dass beide Teams seit rund neun Monaten kein Punktspiel bestritten haben. Sie agierten zum Saisonauftakt zunächst recht nervös und brauchten rund 20 Minuten, ehe sie in das Spiel fanden. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab, halbwegs klare Tormöglichkeiten waren zunächst kaum zu verzeichnen. Etwas überraschend fiel die 1:0-Führung des FCW: Jörn Zimmermann setzte Angelos Pavlidis mit einem feinen Steilpass aus dem Mittelfeld ein, dieser zog auf und davon und brachte das Leder im Kapellener Gehäuse unter (26.) Die Wüfrather Führung hielt aber nicht lange. In der 34. Minute segelte eine präzise Freistoßflanke in den FCW-Strafraum und ein Kopfball führte zum Ausgleich. Es kam noch dicker für den FCW, denn zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff trafen die Gäste zur 2:1-Führung..

So spielten sie 1. FC Wülfrath: Beer – Fedler, Frantzonas (62. Haba), Rymarczyk, Zimmermann, Krol (55. Klein), Rosenecker, Schmieta, Bijkovski, Weber, Pavlidis (61. Asaoka). SC Kapellen-Erft: Pesch – Dygacz, Heiermann, Kowalle, Giesen, Hauptmann (73. Eberle), Wilschrey, Yücel (56. Ramon), Sasse, Dubbert, Ramm (88. Balaban). Tore: 1:0 Angelos Pavlidis (26.), 1:1 Alexander Hauptmann (34.), 1:2 Celal-Can Yücel (43.), 1:3 Robert Wilschrey (69.)

Nach dem Seitenwechsel agierte vor allem der SC Kapellen druckvoll, aber auch die Gastgeber gefielen mit einigen Kontern. Das FCW-Spiel kippte, als Lukas Fedler in der 55. Minute nach einem Foul in Nähe des FC-Strafraums die rote Karte sah und der SC Kapellen beim unmittelbar folgenden Freistoß den Ball mit einem schönen Schrägschuss zum 3:1 im Kasten unterbrachte. Die Wülfrather bemühten sich in Unterzahl um den Anschlusstreffer, agierten aber zu harmlos, so dass die Gästeabwehr keine Probleme hatte, die Führung zu verteidigen. Im Gegenteil – Kapellen kam mehrfach gefährlich vor das FCW-Tor.