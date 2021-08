Fußball : Rhenania Hochdahl arbeitet intensiv an einer positiven Zukunft

HOCHDAHL Der neue Trainer Julian Ramos Lucas muss einen großen Umbruch meistern und aus alten und neuen Spielern eine starke Mannschaft formen.

Im Kreisliga A-Kader des SC Rhenania Hochdahl gab es zuletzt ein erhebliches „Stühle-Rücken“. Gleich acht Zugänge werden in der neuen Saison an der Grünstraße aktiv sein. Dabei gelten Nils Kolaric (eigene A-Junioren) sowie die reaktivierten Talih Gülen, Fabian Lotz und Tobias Breunig als Sommer-Neulinge. Bereits im Winter kamen Aaron Sandten (zuletzt SSVg Haan), Diego Scelta, Alexandro Ramos Lucas (beide HSV Langenfeld II) und der aus Lübeck zugezogene Fynn-Janne Koch, die aufgrund des Corona-Lockdowns im ersten Halbjahr naturgemäß kein Spiel für den SCR absolvierten.

Auch Julian Ramos Lucas ist als Coach neu im Amt. Der ehemalige Landesligaspieler (u.a. TuSpo Richrath, VfB 03 Hilden) stieß 2019 vom HSV Langenfeld II zu den Rhenanen – anfangs als Spieler und Co-Trainer. Nichts anderes als den Klassenerhalt hat sich der 30-Jährige bei seiner ersten Cheftrainer-Station an die Fahne geheftet. „Wir müssen unsere Kreisliga A-Tauglichkeit endlich unter Beweis stellen. Vorletzte Saison sind wir durch die Corona-Pandemie als Tabellendritter aufgestiegen. In diesem Frühjahr haben wir die Klasse nur gehalten, weil es nach dem Saisonabbruch keine Absteiger gab.“ Nun wollen sich Trainer und Spieler in der am Sonntag (Anstoß 15 Uhr, Sportplatz Grünstraße) beginnenden Saison 2021/22 endlich sportlich in der A-Klasse festsetzen. Erst Gegner ist der KSC Tesla 07.