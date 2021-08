Handball : Unitas Haan hat es schwer gegen die HSG Konstanz

Raphael Korbmacher war mit neun Treffern ganz klar bester Unitas-Werfer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Freundschaftsspiel gegen den Zweitliga-Absteiger ziehen die Haaner Handballer klar den Kürzeren. Viel wichtiger aber ist für Sportler und Fans: Die Partie in der Halle an der Adlerstraße geht vor Zuschauern über die Bühne.

Von Birgit Sicker

Es war ein Kampf David gegen Goliath, den die Unitas-Handballer im Freundschaftsspiel gegen den Zweitliga-Absteiger HSG Konstanz ausfochten. Am Ende zog die Mannschaft von Ronny Lasch überaus deutlich mit 20:43 (11:22) den Kürzeren. Letztlich aber war das Ergebnis für alle Beteiligten nur zweitrangig. Die Konstanzer beendeten mit der Partie in der Gartenstadt ihre Testspielserie in Nordrhein-Westfalen und legten ihren Fokus dabei vornehmlich auf ein gut funktionierendes Spielsystem.

Für den Haaner Oberligisten hingegen war die Begegnung ein Meilenstein auf dem Weg zurück zur sportlichen Normalität nach einer zehn Monate währenden Corona-Zwangspause. Erstmals konnten die Handballer wieder vor Zuschauern spielen – die am Freitag in NRW in Kraft getretene Corona-Schutzverordnung machte es möglich. Für Sportler und Fans gleichermaßen war es irgendwie Neuland, denn der Funke wollte noch nicht so recht vom Parkett auf die Tribüne überspringen. Eher zaghaft war die Anfeuerung durch die Fans, die sich offenkundig erst einmal daran gewöhnen mussten, tatsächlich wieder in der Sporthalle sitzen zu dürfen. Auch das eine Folge des langen Corona-Lockdowns mit seiner rigiden Beschränkung der sozialen Kontakte.

So spielten sie Unitas Haan – HSG Konstanz 20:43 (11:22). Unitas: Seher, Eckhardt – Korbmacher (9), Patten (1), Hedram (3), Rahlmeyer, Billen (3/1), Kinscheck, Thomé, Hain (1), Völker, Ziegler, Obermeier (1), Lohse (1). HSG: Wolf – Stotz (2), Czako (6), Hild (7), Mauch, Knipp (4), Braun, Wendel (5), Grabenstein, Schramm (1), Ingenpaß (4), Köder (8/3), Knezevic (6).

Positiv war der Auftritt der Unitas allemal, immerhin musste Trainer Ronny Lasch gleich auf mehrere erfahrene Akteure verzichten – darunter Torhüter Sebastian Goeken, Hochzeiter Monthy Kreisköther, Florian Schlierkamp, Andre Moser und der noch im Urlaub weilende Philipp d’Avoine. Dafür standen diesmal Spieler aus der zweiten Mannschaft im Kader, für die der Wettstreit gegen die körperlich starken Konstanzer erst recht ein besonderes Erlebnis war.

Schnell legten die Gäste eine 3:0-Führung vor, doch dann hielten die Haaner besser dagegen. Jannik Hedram verkürzte schließlich auf 8:9, Marcel Billen erzielte per Siebenmeter das 9:11. Danach zogen die Konstanzer allerdings das Tempo an und bis auf 20:9 davon. „Das waren zehn Minuten, in denen wir uns in unser Schicksal ergeben haben. Das ärgert mich einfach“, stellte Unitas-Coach Lasch fest.

Mit einem 11:22-Rückstand gingen die Haaner in die Kabine und liefen dann auch in der zweiten Halbzeit letztlich der Musik hinterher, weil die Gäste ihre Möglichkeiten zum Tempogegenstoß konsequent nutzten. Gleichwohl war Lasch zufrieden: „Wir haben ein paar Sachen gemacht, die wir uns im Training vorgenommen hatten.“ Dazu zählte er jene diszipliniert zu Ende geführten Spielzüge, die Siebenmeter einbrachten. Der Trainer lobte auch den Kampfgeist in der zweiten Halbzeit: „Wir sind nicht auseinandergenommen worden.“ Einzig die hohe Zahl technischer Fehler war ihm ein Dorn im Auge. „Entweder haben wir Bälle nicht gefangen oder sie verstolpert – das ist ärgerlich. In dieser Phase der Vorbereitung müssen wir das abstellen“, erklärte Lasch. Bis zum Saisonstart am 19. September bleiben noch vier Wochen.