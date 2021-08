Fußball : SC Unterbach feiert 4:1-Sieg zum Auftakt

Ex-Fortuna-Profi Axel Bellinghausen läuft erstmals für den Fußball-Bezirksligisten in einem Punktspiel auf. Das Team drückt dem verletzten Daniel Keip die Daumen.

Gerade waren drei Minuten absolviert, da brachte Tobias Schössler die Gastgeber mit einem unhaltbaren Schuss in die kurze Ecke in Führung. „Ich war froh, dass ich nach den endlich auskurierten Rückenbeschwerden gleich in der Startelf stand. Für mich war das schnelle 1:0 natürlich direkt ein Erfolgserlebnis. Das ist immer gut fürs Selbstvertrauen nach so einer langen Pause. In der ersten Halbzeit haben wir gut nach vorne gespielt und konsequent unsere Chancen genutzt“, sagte Schössler, der in der Nachspielzeit von Durchgang eins für den Pausenstand sorgte – Chris Ribjitzky und Axel Bellinghausen leisteten die Vorarbeit.