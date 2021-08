Fußball : SV Hilden-Ost handelt sich zum Auftakt eine Abfuhr ein

Marko Nikolic (Mitte) steuerte zwei Treffer zum Erkrather Sieg bei. Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

SSV Erkrath, Rhenania Hochdahl, MSV Hilden und die SSVg Haan feiern allesamt Heimsiege zum Meisterschaftsstart in der Fußball-Kreisliga A.

Von Elmar Rump

SSV Erkrath – SV Oberbilk 09 Düsseldorf 4:2 (2:0). Trotz problematischer Vorbereitung ein erfolgreicher Auftakt für den SSV. Trainer Denis Clausen war mit der Leistung einverstanden, räumte aber auch ein: „Nach der starken Anfangsphase von Oberbilk war das eine Stunde lang eine überzeugende Vorstellung unserer Elf. Dann haben wir das Ergebnis, wenn auch auf positive Art und Weise, eher verwaltet. Ich hätte mir schon gewünscht, dass weiter konsequent nach vorne gespielt wird.“ Sammy Heuer (22. – Vorarbeit Marko Nikolic) und Nikolic selbst mit einem direkt verwandelten Freistoß (33.) sorgten für die Pausenführung. Den Anschluss (49.) steckte das Team um den neuen Spielführer Marc Fritsch unbeeindruckt weg. Erneut Nikolic (52. – Zuspiel Christian Pira) und der eingewechselte Mohamed Achabakh (58.) machten alles klar, während dem SVO nur die Ergebniskorrektur (88.) gelang.

SSV Erkrath: Meyer – Mahdad, Fritsch, Heuer (46. Duran), Leesten, Eickels, Pira, Freese, Schneider (46. Wesseln), Nikolic (83. Gecgel), Heimes (46. Achabakh).

SC Rhenania Hochdahl – KFC Tesla 07 3:2 (2:1). Ein gelungener Saisoneinstand für die Rhenanen und Trainer Julian Ramos Lucas auf dessen erster Cheftrainer-Station. Patrick Stotko traf früh zur Führung (3.). Tesla glich aus (36.), bevor Julian Dietz auf Zuspiel von Stotko postwendend (37.) das 2:1 erzielte. „Eine klasse Reaktion meiner Mannschaft“, lobte Ramos Lucas hinterher. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff hieß es aber 2:2. Erst ganz am Ende (89.) belohnten sich die Hochdahler mit dem Siegtreffer – Younes Hajjam traf im Nachschuss. „Das Siegtor fällt spät. Aber am Ende war es der verdiente Lohn für den betriebenen Aufwand“, freute sich der Coach.

Rhenania Hochdahl: Hybel – Colombo (46. Scelta), Alija, Seeberger, Knitsch, Y. Hajjam, Chaibi (90. Breunig), Stotko, Sandten, J. Dietz (77. Paul), Lotz (60. Naulin).

SV Hilden-Ost – FC Bosporus Düsseldorf 1:4 (1:2). Nach fünf Minuten scheiterte Onur Dikisci am FCB-Torhüter. „Wir sind richtig gut gestartet. Wenn wir in Führung gehen, nimmt das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf“, urteilte SVO-Trainer Bartek Pawliczek. Kurz vor der Halbzeit, Bosporus lag durch zwei eigene Treffer (27., 39.) und den durch Gürkan Gülten verwandelten Foulelfmeter (30.) 2:1 vorne, vergab der 17-jährige Abwehrspieler Lucas Wallmeier, der sich mit Tim Engelen und Torschütze Gülten eine gute Note verdiente, eine weitere klare Chance. In Durchgang zwei hielten die Hildener die Partie ausgeglichen. Cem Solmaz schoss ans Aluminium (82.), während die Gäste noch zweimal (77., 90.) ins Schwarze trafen.

SV Hilden-Ost: Göksu – Outmani, Solmaz, Wallmaier, Engelen, Sürmeli, Lange (73. Akduman), Dikisci (63. Curak), Rodrigues Benavides, Azzouzi (68. Akin), G. Gülten.

MSV Hilden – TuRU 80 Düsseldorf II 3:2 (1:0). Durch Ayyoub Zarok, dem Karim Almakhloufi aufgelegt hatte, ging der MSV mit einer knappen Führung in die Pause. „Wir zeigten von Beginn an eine gute Einstellung, haben nach dem 1:0 aber nicht energisch nachgesetzt. Der Gegner kam besser ins Spiel. Erst das 1:1 war für unsere Elf ein Weckruf“, bilanzierte Mohamed Azmaa, der Sportliche Leiter. Mohamed Bajut traf nach dem Ausgleich (70.) per Kopfball (77. – Flanke Jeremy Dykoff), ehe Outhman Allaiti die Vorarbeit von Arnold Keksel (88.) zur Vorentscheidung nutzte.

MSV Hilden: El Hasbouni – K. Almakhloufi, Kabil, Badi, Z. Bajut, F. El Halimi (77. Allaiti), M. Bajut, Akyol (46. Keksel), Dykoff, Zarok (60. Adda), Diallo.

SSVg Haan – SSV Berghausen II 2:1 (1:1). Thomas Jarosch war der Garant für die erfolgreiche Saisonpremiere der SSVg. Nach dem 0:1 (28.) glich der 27-Jährige kurz vor der Pause (44.) aus. „Das war deshalb wichtig, weil wir schon bis dahin gut gespielt hatten. Daran knüpften wir in der zweiten Hälfte an, kamen zu weiteren Chancen, aber der Ball wollte zunächst einfach nicht ins Tor“, sagte Trainer Yassin El Yaghmouri. Aber da war ja noch Thomas Jarosch, der in der Nachspielzeit die Flanke von Ali Assakour zum Siegtor einköpfte. Kurz zuvor (88.) vereitelte Keeper Sascha Ziegler das mögliche 1:1.