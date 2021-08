Fußball : VfB 03 Hilden II legt guten Start hin

Tim Tiefenthal (links) erzielt die Hildener 1:0-Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Landesliga-Fußballer fahren mit Willenskraft den ersten Heimerfolg in der neuen Landesliga-Saison ein. Giesenkirchen schafft nur den Ehrentreffer.

VfB 03 Hilden II – DJK/VfL Giesenkirchen 2:1 (1:0). In der Landesliga, Gruppe 1, gibt es keine leichten Gegner. Die Aussage von Fabian Nellen, dem Trainer der VfB 03-Zweiten, wurde gleich bei der Saisonpremiere bestätigt. Bei allem Respekt, die Elf von Trainer Volker Hansen zählt fußballerisch sicher nicht zu den Topteams in der Liga. Trotzdem blieben die Gäste bis zum Abpfiff ein ernstzunehmender Gegner.

Dabei machten die Platzherren über weite Strecken vieles richtig, führten bis in die Schlussphase hinein mit 2:0. Völlig verdient, aufgrund der spielerischen Vorteile und der größeren Anzahl herausgespielter Chancen. Nach dem Anschluss von Nikola Kalchev mit einem Direktschuss von der Strafraumgrenze (74.), bäumte sich Giesenkirchen energischer auf. Abdulhakim Yilderim, der schon zuvor (68.) in guter Position Torhüter Michael Miler in die Arme köpfte, vergab aber die aussichtsreichste Chance (82.). So änderte sich nichts mehr am 2:1-Erfolg der Hildener.

Fabian Nellen schlussfolgerte zu Recht: „Wir haben nach der zehn Monate langen Wettkampfpause zum Saisonauftakt eine gute Leistung gezeigt, mentale, spielerische und läuferische Stärke bewiesen. Anfangs hatten wir Probleme, fanden aber nach einer Viertelstunde besser in die Partie.“ Einzig das Gegentor passte dem Coach nicht in den Kram: „In dieser Szene müssen wir das konsequenter verteidigen. Bei einem stärkeren Gegner kann so etwas am Ende noch ins Auge gehen.“ Tat es aber nicht, weil die Hildener letztlich doch nicht die Kontrolle verloren und sich im ersten Pflichtspiel der neuen Saison miteinem verdienten Dreier belohnten.

Auch Kapitän Moritz Holz, der im Mittelfeld mit dem jungen Luis Reck, Giacomo Russo und Niklas Strunz die Fäden zog, ließ keinen Zweifel aufkommen: „Wir hatten in der ersten Halbzeit klare Vorteile, waren nur nach der Pause phasenweise nicht immer ganz so konzentriert. Am Ende ging es hin und her, aber wir waren willensstark genug, die drei Punkte einzufahren.“ Ohne Robin Weyrather (Sprunggelenkverletzung) und Oliver Krizanovic (Urlaub) taten sich die Hildener zu Beginn schwer. Keeper Miler rettete gegen Giesenkirchens umtriebigen Angreifer Samba (2.).

Als der VfB 03 längst mehr für das Spiel tat, gute Offensivaktionen zeigte, erzielte Tim Tiefenthal nach einem präzisen Strunz-Zuspiel die Führung (22.). Ein einstudierter Standard sorgte zehn Minuten nach der Pause für die Vorentscheidung: Freistoß Tim Tiefenthal von der rechten Seite – unhaltbarer Kopfball des im Zentrum freistehenden Giacomo Russo.