Fußball : ASV Mettmann nimmt die Hürde Ayyildiz Remscheid

Von der ersten Minute an setzt die Mannschaft von Daniele Varveri die auf eigenem Platz defensiv agierenden Remscheider unter Druck.

SC Ayyildiz Remscheid – ASV Mettmann 1:2 (0:0). Mit einem nie gefährdeten Auswärtserfolg starteten die ASV-Fußballer in die neue Saison „Wir haben rund 70 Minuten die Partie bestimmt und uns einige glasklare Chancen herausgespielt. Ayyildiz agierte bewusst defensiv und wollte uns mit Kontern überraschen. Diese Taktik ging kaum auf und meine Jungs agierten clever“, fasste Daniele Varveri die Bezirksliga-Begegnung zusammen. Der ASV-Trainer fügte jedoch hinzu, dass die Remscheider trotz ihrer defensiven Einstellung in manchen Situationen ihr Können aufblitzen ließen und damit unterstrichen, dass sie nicht ohne Grund zum Favoritenkreis zählen.

Von Beginn an nahmen die Mettmanner das Heft in die Hand und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Die klarste Chance im ersten Durchgang besaß nach zwölf Minuten Steven Winterfeld, dessen Schuss aus gut 20 Metern knapp über den Querbalken strich. Erneut Winterfeld und Thomas Cyrys hatten bis zur Halbzeitpause weitere gute Chancen, ihr Team in Führung zu bringen.