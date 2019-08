Fußball : Schwache VfB-Leistung gibt zu denken

Marc Bach (vorne) und Marvin Schneider müssen nach der Klatsche in Ratingen Aufbauarbeit leisten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nachdenkliche Mienen gab es auf der Bank des VfB 03 Hilden nach der klaren Niederlage in Ratingen. Doch Trainer Marc Bach will die Partie schnell abhaken, denn am Sonntag steht das Derby bei den Sportfreunden Baumberg an.

Die Enttäuschung im Lager des VfB 03 war groß. Nach dem hart erkämpften 1:1 zum Oberliga-Auftakt auf eigenem Platz gegen den 1. FC Monheim wollten die Hildener Fußballer im zweiten Derby unbedingt nachlegen und die Negativserie der vergangenen Jahre beenden – der letzte Punktgewinn im Stadion von Ratingen 04/19 gelang beim 0:0 am 28. März 2016. Der Wille war zumindest im Vorfeld da, doch die Mannschaft von Marc Bach vermochte den Worten auf dem Naturrasen keine Taten folgen zu lassen. Zumal sie sich einem Ratinger Team gegenüber sah, das die Schmach der klaren 0:4-Startniederlage in Baumberg unbedingt wettmachen wollte. Und das gelang der Truppe von Alfonso del Cueto in eindrucksvoller Manier. Während die Ratinger Fans nach dem Abpfiff zufrieden die Anlage verließen, kam von den Anhängern des VfB 03 der eine oder andere bissige Kommentar angesichts der durchwachsenen Leistung der eigenen Elf.

Ähnlich gemischt war die Gefühlslage danach auch in der Pressekonferenz. Marc Bach eilte nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff in den VIP-Raum des Ratinger Stadions und nahm schon einmal seinen Platz ein. Während er auf seinen Kollegen wartete, studierte er die Ergebnisse auf den anderen Plätzen – und wohl auch die aktuelle Platzierung seiner Mannschaft in der Tabelle. In jedem Fall vermittelte der VfB-Trainer den Eindruck hoher Explosionsgefahr.

Ganz anders del Cueto, der zunächst in der Kabine den intensiven Kontakt mit seiner erfolgreichen Mannschaft suchte und deshalb mit Verspätung zum Pressegespräch kam. Dabei schien der Spanier irgendwie durch den Raum zu schweben. Der Stolz über den klaren 5:2-Sieg stand ihm ins Gesicht geschrieben. „So ist Fußball“, sagte er zu Beginn seiner Analyse und fuhr dann fort: „Am Sonntag waren alle noch ganz traurig, aber heute haben meine Spieler gezeigt, dass sie es können. Wir sind sehr gut über die Flügel gekommen und haben uns sehr viele Chancen erarbeitet.“ Und dann hob del Cueto die entscheidende Szene vor der Pause hervor: „Aus dem Nichts treffen die Hildener zum 1:1, aber wir haben danach schnell das 2:1 gemacht.“

Ähnliche Konsequenz vermisste Bach bei seiner Truppe, die er gut auf das Derby vorbereitet wähnte, doch die Hildener vermochten die Vorgaben in keiner Phase der Partie umzusetzen. Das lag vor allem am offensiven Druck, den die Ratinger aufbauten. Die Defensive des VfB 03 hatte alle Füße voll zu tun und leistete sich auch deshalb spielentscheidende Patzer in der sonst sehr sicher agierenden Innenverteidigung.

Während sich die Ratinger Fußballer gute Chancen ausrechnen können, am Sonntag beim noch punktosen 1. FC Kleve den nächsten Sieg einzufahren, müssen die Hildener in Baumberg (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße) ein ganz dickes Brett bohren. Zwei Spiele, zwei Siege und sieben Treffer lautet die Bilanz der Sportfreunde nach zwei Dritteln der englischen Woche. Einzig der Gegentreffer, den sie sich Mittwochabend in Cronenberg einhandelten, verhindert die Tabellenführung. Die behauptet aktuell Aufsteiger FC Kray mit einem Torverhältnis von 7:1.

Zwei Tage nach der Abfuhr in Ratingen ist Bachs Ärger noch nicht verraucht. Gleichwohl fällt seine Analyse nüchtern aus. An den Abwehrkräften allein will er die Niederlage nicht festmachen. „Die komplette Mannschaft hatte nicht ihren besten Tag“, sagt er mit Nachdruck und ergänzt: „Wir waren alle froh, dass es am Donnerstag kein Training gab.“ So konnten Trainerteam und Spieler erst einmal zur Ruhe kommen. In der Übungseinheit am Freitagabend ging der Blick nur kurz zurück. „Wir wollen die Mannschaft schnell wieder aufbauen, damit die Leute am Sonntag den wahren VfB 03 sehen.“ Der Enttäuschung folgt also die Kampfansage, es bei den Sportfreunden Baumberg besser zu machen. „Wie ich die Jungs kenne, werden sie Vollgas geben – die sind alle auf Wiedergutmachung aus.“