Fußball : SSV Erkrath hat jetzt höhere Ziele

ERKRATH Nach dem Aufstieg und dem Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A setzt sich die Mannschaft von Denis Clausen neue Ziele.

Die erste Saison nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Kreisliga A beendete der SSV Erkrath als Tabellenzwölfter. Mit einem weitgehend neu aufgestellten Kader, und einem Jahr mehr Erfahrung, gehen die Rot-Weißen nun mit etwas höher gesteckten Erwartungen in die kommende Spielzeit. „Erst einmal streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an. Mittelfristiges Ziel ist es, uns kontinuierlich zu steigern und im besten Fall in drei, vier Jahren im oberen Tabellendrittel eine Rolle zu spielen. Das Potential, das zweifellos im Verein steckt, wollen wir nutzen und auf eine neue Basis stellen“, sagt Werner Nowak. Der Sportliche Leiter fügt hinzu: „Wir haben in den vergangenen Wochen schon einiges im Umfeld bewegt, haben organisatorische Veränderungen vorgenommen. Beispielsweise das Trainer- und Betreuerteam der ersten Mannschaft erweitert. Die Spieler, die wir geholt haben, passen auch charakterlich. Darauf haben wir Wert gelegt. Insgesamt wollen wir das Gemeinschaftsgefühl stärker fördern, was letztlich ja auch ein Baustein für sportlichen Erfolg ist.“