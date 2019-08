Fußball : ASV Mettmann brennt auf Wiedergutmachung

Bujra Tahiraj (am Ball) fehlt in den nächsten Tagen. Foto: Blazy, Achim (abz)

METTMANN Nach der Auftaktniederlage ist für den Fußball-Bezirksligisten ein Sieg im Heimspiel Pflicht.

Für Franke war der missglückte Saisonauftakt vor allem auf schwierige äußere Rahmenbedingungen und individuelle Fehler im Abwehrverhalten zurückzuführen. „Es ist gut, dass drei Tage später bereits das nächste Spiel terminiert ist und wir die schwache Vorstellung vom Sonntag schnell abschütteln müssen“, sagt er. Yalavac, der sich seit einigen Tagen auf einer Auslandsdienstreise befindet, machte keinen Hehl daraus, dass er bitter enttäuscht war, als er von der Niederlage in Remscheid erfuhr. Er setzt jetzt auf Wiedergutmachung in der Begegnung gegen den SV Bergisch-Born (Mittwoch, 19.45 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig). „Vorstand und Trainerstab fordern in dieser Spielzeit, dass der ASV ein gewichtiges Wort bei der Titelvergabe mitsprechen soll. Wenn wir dieses Ziel umsetzen wollen, dürfen wir eigentlich kein Heimspiel verlieren.“ Ylavac dürfte klar sein, dass er durch diese Aussage den Druck auf die Mannschaft erhöht. Der selbstbewusste Manager setzt wohl auf die spielerisch und charakterlich gefestigte Truppe, die ihn in der Vorbereitung überzeugte und an deren Kaderzusammenstellung er wesentlich beteiligt war.