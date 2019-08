Fußball : Kreisliga A Düsseldorf startet mit einem Derby

Info

Der 17. August ist ein besonderes Datum im Erkrather Fußballsport, nicht nur was die Eröffnung der Kreisliga A-Saison 2019/20 angeht. Am gleichen Tag vor 65 Jahren trat ein aus Spielern des SSV Erkrath und des SC Unterbach zusammengestelltes Team vor gut 2000 Zuschauern gegen Fortuna Düsseldorf an. Zu Ehren von Fortuna-Torhüter Toni Turek, der seinerzeit schon in Erkrath wohnte. Am Ende blieb das erwartete Schützenfest aus, die Fortunen siegten nur mit 5:3 (4:0). „Fußballgott“ Turek, sechs Wochen zuvor mit Deutschland durch den 3:2-Sieg gegen Ungarn als Weltmeister gekrönt, stand beim SSV/SCU zwischen den Pfosten. In diesem für die Erkrather Fußballfreunde denkwürdigen Spiel schossen Siegfried Schröder und der von der Fortuna-Reserve ausgeliehene Karlheinz Golsch (2) die Gegentore.