Fußball: Unterbach geht mit breiter Brust ins neue Jahr

Unterbach/Hilden/Erkrath/Hochdahl Die SCU-Fußballer mischen an der Spitze mit. Die SpVg. 05/06 und der SC Rhenania suchen Trainer. In Erkrath stimmt die Ausbeute.

In der Schlussphase der vergangenen Saison noch in den Abstiegskampf verstrickt, mischt der SC Unterbach in seiner zweiten Spielzeit nach dem Aufstieg an der Tabellenspitze mit. Und das nach einem erheblichen personellen Umbruch sowohl in der Sportlichen Leitung als auch beim kickenden Personal. In Sachen Neuverpflichtungen bewiesen die Unterbacher ein glückliches Händchen. Diese Feststellung gilt auch für die aus Mettmann gekommenen Trainer Ibo Cöl und Günter Dembski, die mit SCU-Urgestein Ciro del Polito ein prima funktionierendes Trio bilden. Abteilungsleiter Jörg Spanihel bilanziert: „Wir haben eine sensationelle Hinrunde gespielt. Das konnte nach dem 13. Platz in der Vorsaison niemand erwarten. Neue Spieler und neue Trainer, das hat von Beginn hervorragend gepasst.“ Und der Fußballchef ergänzt: „Die Jungs haben richtig Spaß am Fußball und wollen natürlich weiter um die Tabellenspitze mitspielen.“ Am 3. Januar ist Trainingsauftakt beim SCU.