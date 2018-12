Fußball: Baumbergs heile Welt hat ein paar Risse

Ob Francisco Carrasco (links) und Redouan Yotla noch oft gemeinsam für Baumberg an der Seitenlinie stehen? Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Fußball-Oberligist überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz. Trotzdem muss er sich wohl ein neues Trainerteam suchen. Auch innerhalb der Mannschaft rumort es offenbar mächtig.

Seit ungefähr dreieinhalb Jahren ist der Fußball-Oberligist SF Baumberg vom Erfolg verwöhnt. Es begann alles im Winter 2014/2015, als Salah El Halimi die Rolle des Cheftrainers übernahm. Den Abstieg in die Landesliga konnte er zwar nicht mehr verhindern, aber einen Klimawandel einleiten. Es begann der Umbau des Kaders, der dann auf direktem Weg in die Oberliga zurückkehrte – weil er über starke Fußballer verfügte und plötzlich als echte Mannschaft auftrat. Nach Platz zwölf am Ende der Serie 2016/2017 startete Baumberg erst richtig durch, mischte vorübergehend die Tabellenspitze auf und kam letztlich als Vierter durchs Ziel. Jetzt gehört die Mannschaft als Zweiter wieder zu den Top-Teams. Mit der Ruhe scheint es aber vorbei zu sein. Seit ein paar Wochen brodelt es im Inneren. Und wenn es ganz dumm läuft, stehen die Baumberger im Januar zum Beginn der Vorbereitung auf die Fortsetzung der Meisterschaft ohne Trainerteam da.