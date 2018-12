Kampfsport: Sportler des Tae-Kwon-Do-Club Hochdahl glänzen

Erkrath (höv) Im Rahmen des zweiten Formen-Nachwuchsturniers in Rheinberg Anfang Dezember konnten sich die erfolgreichen Sportler des Tae-Kwon-Do Club Hochdahl sechsmal Gold, zehnmal Silber und viermal Bronze holen und sich damit den dritten Platz in der Vereinswertung sichern.

Bei der darauffolgenden Dan-Prüfung in Wuppertal konnten sich fünf Sportler des Vereins über ihren Meistergrad freuen – insgesamt erreichten die Hochdahler hier sehr gute Prüfungsnoten. Für Sarah Schreiber und Willy Preuß war es die erste Dan-Prüfung. Der dreizehnjährige Willy konnte seine stets ausgezeichnete Leistung beim Training nun mit dem ersten Poom krönen. Aber auch Sarah Schreiber belohnte sich nach einem abschließenden gut gelungenen Bruchtest mit dem ersten Meistergrad.

Für alle, die sich diesen Sport gerne einmal näher anschauen möchten, bietet der Verein ein kostenloses Schnuppertraining für vier Wochen an. Tae-Kwon-Do kann von allen Menschen jeglichen Alters ausgeübt werden. Einfach Sportkleidung mitbringen und in der Turnhalle der Grundschule Millrath an der Schulstraße 20 mitmachen.