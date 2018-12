Handball: Unitas-Zweite wechselt den Trainer

Haan Thomas Goertz gibt sein Amt beim Verbandsligisten aus beruflichen Gründen auf.

Trainerwechsel beim Verbandsliga-Team der DJK Unitas Haan: Bereits in der letzten Meisterschaftbegegnung in diesem Jahr stand Thomas Goertz nicht mehr an der Seitenlinie. Aus beruflichen Gründen löste er seinen Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen mit dem Verein auf. Erst im Sommer kam der Coach, der zuvor beim Ohligser TV tätig war. „Menschlich ist Thomas ein feiner und anständiger Kerl, den wir sehr gerne länger bei uns gesehen hätten. Darüber hinaus ist er ein Handballfachmann, der gerade zu Beginn der Spielzeit beachtliche Erfolge hat vermelden können. Leider geht es für Thomas beruflich um eine neue Herausforderung, so das nicht mehr die Zeit für den Handball in dieser Form bleibt“, sagte Vorsitzender Wolfgang Goeken.