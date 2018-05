Fußball: 1. FCW überzeugt auf ganzer Linie

Wülfrath In Schonnebeck setzt sich das Team von Maik Franke noch mit 3:2 durch.

Es war unmittelbar nach dem Schlusspfiff dem FCW-Vorsitzenden Michael Massenberg anzusehen, dass er mit der Vorstellung seiner Mannschaft beim 3:2-Sieg bei der Zweitvertretung der SpVg. Schonnebeck rundum zufrieden war. "Das war spielerisch und kämpferisch eine überzeugende Vorstellung und ein verdienter Erfolg, der aufgrund unserer klaren Chancen noch hätte höher ausfallen können." Er fügte ergänzend hinzu, dass es nicht unbedingt üblich ist, dass eine Mannschaft für die es um nichts mehr geht, solch eine Partie abliefert. "Jetzt wollen wir am kommenden letzten Spieltag in Wülfrath erneut einen Dreier verbuchen. Das wäre dann ein versöhnlicher Abschluss der Spielzeit", erklärte der FCW-Vorsitzende. Ähnlich wie der Sportliche Leiter, Joachim Dünn, hofft Massenberg, dass die Wülfrather Mannschaft in der kommenden Saison bei der Titelvergabe ein wichtiges Wörtchen mitreden kann. "Wenn die Zusagen derjenigen Spieler, die wir holen wollen, Bestand haben - was leider in der heutigen Zeit nicht mehr immer der Fall ist - werden wir in Kürze einen interessanten Kader vorstellen können", kündigte er an.