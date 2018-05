Schach: Schachverein freut sich über Verbleib in der Regionalliga

Hilden Für den Schachverein Hilden nimmt die Saison ein positives Ende. Den Klassenerhalt sicherten sich die Denksportler vorzeitig, deshalb hatte der Mannschaftskampf gegen Solingen am letzten Spieltag nur noch statistischen Wert. Daher entschlossen sich die Hildener, die bei der Stadtmeisterschaft stark aufspielenden Jugendlichen Justus Glowatz und Tobias Naumann einzusetzen. Beide Talente machten ihre Aufgabe recht gut, mussten sich am Ende aber erwartungsgemäß den nominell wesentlich stärkeren Gegnern geschlagen geben.

Außerdem gab der frischgebackene Stadtmeister Raul Hamburger sein Debüt in der ersten Mannschaft. Er bestätigte seine gute Form auch im Ligabetrieb und gewann in einer schönen Angriffspartie gegen einen Gegner, der drei Klassen höher spielt.

Da an diesem Wettkampftag nur noch Michael Kretzschmar seine Begegnung für sich entscheiden konnte, gab es nach Niederlagen von Roland Leonavicius, Thomas Schwab, Dirk Payenberg und Jörg Kappelt für den Hildener Schachverein am Ende eine verschmerzbare 2:6Niederlage. Jetzt gehen die Denksportler in die wohlverdiente Sommerpause und freuen sich auf die nächste Spielzeit - und ein weiteres Jahr in der Regionalliga.