Lokalsport : Uerdingen steigt auf, Fortunas Reserve nicht ab

Düsseldorf Die U 23 der Fortuna hat nun endlich Planungssicherheit für die neue Saison. Denn durch den Aufstieg des KFC Uerdingen bleiben die Düsseldorfer in der Fußball-Regionalliga. Der Meister der Regionalliga West verschaffte sich am Donnerstag beim "Heimspiel" in Duisburg durch den Treffer des ehemaligen Düsseldorfers Maximilian Beister eine gute Ausgangslage für das gestrige Rückspiel in Mannheim. Das wurde allerdings von Ausschreitungen überschattet. Eine kleine, vermummte Gruppe im Mannheimer Block warf Raketen auf den Platz und zündelte so lange, dass der Unparteiische Patrick Ittrich gezwungen war, beim Stand von 2:1 für Krefeld das Spiel erst unter- und schließlich auch abzubrechen - obwohl noch gut zehn Minuten zu absolvieren waren.

Die Konstellation KFC-Sieg im Hinspiel und Spielabbruch sicherte der Fortuna den Klassenerhalt - vorbehaltlich der Entscheidung des DFB-Sportgerichts. "Wir sind alle glücklich, dass unsere Zweite auch in der kommenden Saison in der Regionalliga antreten kann. Sie hat es sich verdient, nicht abzusteigen", sagt der Düsseldorfer Sportvorstand Erich Rutemöller.

(mwi)