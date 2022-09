Aktion gegen Mitglieder der „United Tribuns“ : Razzien in knapp 40 Objekten in NRW

Mettmann/Düsseldorf/Köln Die Maßnahmen richten sich gegen Mitglieder der „United Tribuns“. Es wurden Vereinsheime und Privatwohnungen in Wuppertal, Köln, Remscheid und Mettmann sowie in mehreren anderen Städten durchsucht. Insgesamt waren mehrere Hundert Beamte in NRW beteiligt.

Bei der bundesweiten Razzia gegen Rockerkriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen knapp 40 Objekte durchsucht. Darunter seien Vereinsheime und Privatwohnungen in Wuppertal, Köln, Remscheid und Mettmann sowie in mehreren anderen Städten, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf. Bei einem Objekt in Köln seien Spezialeinheiten im Einsatz gewesen. Insgesamt seien mehrere Hundert Beamte an den Durchsuchungen in NRW beteiligt. Die Maßnahmen richten sich gegen Mitglieder der „United Tribunes“.