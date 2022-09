Quartiersarbeit in Wülfrath : „Alternativ-Chor“ der Awo bewegt zum Singen

Wülfrath Bei der ersten Probe kamen 19 interessierte Sangesfreudige. Ziel ist ein Auftritt bei der Weihnachtsfeier der Awo im Dezember. Der Spaß am Singen steht im Vordergrund.

Unter der musikalischen Leitung von Cornelia Hessenberg waren sehr unterschiedliche interessierte Sangesfreunde dabei, da gab es jene mit Erfahrung im Chorgesang haben und jene, die Spaß am Singen haben, jedoch noch nie gemeinsam Lieder einstudiert hatten. Jeder soll in dem Gesangsprojekt seinem Platz haben, denn „jeder kann singen“, ist Weimer überzeugt.

Der Alternativ-Chor ist, wie das Demenz-Netzwerk und einige andere Projekte im Awo-Treff, im Rahmen der Quartiersarbeit initiiert worden. Die Seniorenarbeit richtet sich dabei noch mehr ins Umfeld aus und geht auf die Zielgruppen zu. „Wir treffen uns zwar in der Awo zum Singen. Angesprochen sind aber alle Senioren in Wülfrath und nicht nur unsere Stammgäste in der Begegnungsstätte,“ so Conny Weimer.