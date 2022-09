Mettmann : Aktionsplan zu Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit

Mettmann Menschenwürde ist nicht verhandelbar, Wohnungsnot geht alle an: Bis 16. September nimmt auch die Caritas Mettmann an der Aktionswoche teil.

Vor mehr als 25 Jahren begann die Caritas ihre Arbeit in der Wohnungslosenhilfe. „Mit 80 Klienten sind wir gestartet, vor Corona waren es 530, aktuell haben wir 400 Klienten“, sagt Caritas-Bereichsleiter Thomas Rasch. Ein Drittel davon sind Frauen, „der Anteil ist enorm gewachsen“. Der Kreis Mettmann hat die dritthöchste Zahl an Wohnungslosen in NRW, im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Überwindung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit finden anlässlich einer bundesweiten Aktionswoche bis 16. September Veranstaltungen der Träger statt.