Razzia bei Motorradclub „United Tribuns“ : Innenministerin verbietet Rockergruppierung - 38 Objekte in NRW durchsucht

Köln Am Mittwoch hat es in mehreren NRW-Städten Razzien gegen die Rockergruppe „United Tribuns“ gegeben. Den Mitgliedern der Gruppierung werden Straftaten wie Menschenhandel oder versuchte Tötungsdelikte vorgeworfen. Innenministerin Nancy Faeser hat die seit 2004 bestehende Vereinigung nun verboten.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am frühen Mittwochmorgen bundesweit gegen die Rockergruppe „United Tribuns“ vorgegangen. Der Schwerpunkt der konstatierten Aktion des Bundesinnenministeriums lag in NRW, wo 38 Objekte durchsucht worden sind, darunter zwei Clubhäuser. „Es sind erlaubnispflichtige Waffen gefunden worden und an vier Objekten wurden Betäubungsmittel entdeckt. Zu der Menge können wir noch nichts sagen“, hieß es aus Sicherheitskreisen. Durchsuchungen fanden demnach unter anderem in Köln, Aachen, Düsseldorf, Essen sowie in den Kreisen Mettmann und Euskirchen statt. „Unter den Objekten in NRW sind die meisten Wohnanschriften. Die Gruppierung ist in der Türsteherszene sehr aktiv“, so die Sicherheitskreise. Allein in NRW waren Hunderte Polizisten im Einsatz.