Diebstahl in Erkrath : Erkrather Wohnmobil in Haan gefunden

Erkrath/Haan Ein aufmerksamer Zeuge hat das Fahrzeug entdeckt und die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es werden weitere Zeugen gesucht.

Ein Diebstahl mit glücklichem Ende: Wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, konnte Dank eines aufmerksamen Zeugen ein gestohlenes Wohnmobil wieder an seinen Besitzer übergeben werden. Das Vehikel der Marke Fiat wurde vom Niermannsweg in Erkrath in der Zeit vom 8. bis 10. September gestohlen. Bereits am 12. September wurde es durch den Hinweis des Zeugens, der in den sozialen Medien den privaten Zeugenaufruf sah, zufällig das Fahrzeug in Haan aufgefunden und die Polizei informiert hatte, an der Bergischen Straße in Haan aufgefunden. Das drei Jahre alte Fahrzeug des Modells „Sun Living“ war unverschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Da das Zündschloss manipuliert war, wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Der Halter des Fahrzeuges, ein 65-jähriger Erkrather, wurde informiert und engagierte einen Abschleppdienst. Warum das Wohnmobil nach der Tat nach Haan gebracht und dort zurückgelassen wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen der Kripo. Hinweise an die Polizei Haan, Telefon 02129-93286480.