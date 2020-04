IG Metall im Kreis Mettmann : „Lange Kurzarbeit führt oft zu privater Insolvenz“

Mettmann Der Gewerkschafter der IG Metall berät immer mehr Mitglieder und Betriebsräte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Er weiß: Je länger die Kurzarbeit andauert, desto gravierender die Folgen für die Arbeitnehmer.

3000 Betriebe im Kreis Mettmann sind aktuell in Kurzarbeit, so viele waren es selbst in der Wirtschaftskrise 2008/2009 nicht. Hakan Civelek, Erster Bevollmächtigter der IG Metall für Mettmann, Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Er berichtet, wie er die Corona-Krise sieht.

Civelek 60 Prozent unserer Betriebe sind Automobilzulieferer, und die sind alle betroffen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass alle in Kurzarbeit gehen werden. Die Schloss- und Beschlagindustrie ist derzeit noch nicht ganz so stark betroffen. Doch wenn es auf den Baustellen nicht mehr weiter geht, dann hört auch das auf.

Die Wirtschaft boomte in den vergangenen Jahren, die Restaurants saßen voll vor der Corona-Krise – wie kommt es, dass Unternehmer und Gewerbetreibende nun ab dem ersten Tag klagen, die Krise sei existenzbedrohend? Hat da keiner in guten Zeiten für die schlechten vorgesorgt?

Civelek Die Krise ist nur dann existenzbedrohend, wenn sie eine längere Zeit anhält oder wenn die Unternehmen schon vorher in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten. Zudem möchte jeder seinen Verlust so gering wie möglich halten, daher ist jeder daran interessiert, die Last auf andere zu verteilen. Die Kurzarbeit unterstützt das: In dem Moment, wo die Produktion still steht, muss der Arbeitgeber keinen Cent mehr an Personalkosten zahlen. Damit hat er sein Risiko minimiert..