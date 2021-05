Mitgliederschwund durch die Corona-Pandemie : Concordias Weg durch die Krise

Ossenberg Der Sportverein Concordia Ossenberg setzt verstärkt auf Ehrenamtler und hat in neue Geräte investiert. Der Verein profitiert von einer Leader-Projektförderung.

Die meisten Sportvereine mussten ihre Angebote in Zeiten der Corona-Pandemie stark einschränken oder ganz aufgeben, viele klagen über Mitgliederschwund. Besonders betroffen ist der Sportverein Concordia Ossenberg: Der Club hat seit Ausbruch der Pandemie rund 450 Mitglieder verloren. Durch massive Einsparmaßnahmen und die Reduzierung des Personals habe man die Ausgaben soweit verringern können, dass zwar immer noch Verluste in der Bilanz stehen, aber der Worstcase vermieden wurde. „Von einer Zahlungsunfähigkeit sind wir weit entfernt. Auch weil wir den Schalter umgelegt haben und wieder auf ehrenamtliche Helfer setzen“, erklärt der erste Vorsitzende Burghard Kretschmer.

Außerdem wird der Ossenberger Verein künftig alle Projekte und Abteilungen selbst führen und auf Fremdanbieter verzichten. In einem ersten Schritt konnten mit Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein und weiteren Spendern Fitnessgeräte im Wert von 15.000 Euro angeschafft werden. Ab dem 1. Juni will der sportliche Leiter Joel Willms das Fitnessstudio wieder öffnen, Interessierte dürfen sich über den Verein anmelden.

Dass die Online-Offensive möglicherweise zu spät kommt, glaubt Joel Willms nicht: „Wir sind mit dem Glauben an die Zukunft, an ein Ende der Pandemie, so oft auf die Nase gefallen, dass wir uns gesagt haben: Wir müssen jetzt endlich was tun.“ Im Übrigen kann sich Burkhard Kretschmer durchaus eine Nutzungsmöglichkeit nach der Pandemie vorstellen: „Uns haben schon Anfragen nach Hybridsport erreicht, einer Mischung aus Online- und Präsenzsport. Außerdem bietet sich das digitale Angebot für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an.“