In Kooperation mit dem Kreisintegrationszentrum : Digitales Vorlesen für alle Kulturen im Ulla-Hahn-Haus

In Kooperation mit dem Kreisintegrationszentrum

Monheim Die Referentin Claudia Elsner-Overberg gestaltet den interkulturellen Nachmittag in digitaler Form. Die Veranstaltung findet über Zoom statt.

(pc) Einmal im Monat treffen sich internationale Familien im Café Elmar. Das ist ein mehrsprachiger Familientreff im Ulla-Hahn-Haus gemeinsam angeboten mit dem Verein „Wir in Monheim“ (WiM). Aktuell findet das kostenlose Angebot aufgrund der Corona-Krise digital statt. Am Freitag, 28. Mai, gibt es von 16.30 bis 18 Uhr zusammen mit dem Kreisintegrationszentrum Mettmann die Eltern-Kind-Aktion „Vorlesen verbindet“. Sie richtet sich an Eltern mit Kleinkindern im Kindergarten- und Grundschulalter.