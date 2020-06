Kultur in Mettmann : Kunsthaus öffnet mit Foto-Schau

Kultur in Mettmann

Mettmann Erster Gast nach der durch den Corona-Lockdown bedingten Schließung ist der Düsseldorfer Fotograf Hans-Joachim Conrad. Er zeigt nicht nur Bilder, sondern auch Werkstücke aus Keramik.

So fast als erste Kultureinrichtung im Städtchen öffnete das Kunsthaus nach der Corona-Krise seine Pforten und wartet mit einer besonders schönen Ausstellung auf. Hans Jochim Conrad, genannt Hanjo und seines Zeichens selbständiger Grafiker und Fotograf in Düsseldorf, fotografiert seit zirka 50 Jahren und konnte schon als 19-Jähriger seine erste Ausstellung präsentieren. Damals wie heute verblüffen die Vergrößerungen von Klebstofftropfen, die er auf kleinen Glasplättchen auffängt und sich dadurch in ihren Formen verändern.