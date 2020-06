Motorsport : Motorsport-Highlight für Hildener Hanses

Vor der Coronavirus-Pandemie war Körperkontakt noch zulässig: Julian Hanses (links) und Teamchef Robert Lukas klatschen ab. Foto: Julian Hanses

Hilden Der 22-jährige Nachwuchsrennfahrer Julian Hanses aus Hilden bereitet sich auf die Teilnahme am Porsche Carrera Cup Deutschland vor. In dieser Saison umfasst der schnellste Markenpokal des Landes nur fünf Rennen. Der Start ist in Le Mans.

Seit Mitte März stand auch die Motorsport-Welt wegen der Coronavirus-Pandemie still. Doch langsam geht es weiter, und darauf bereitet sich der 22-jährige Hildener Julian Hanses vor. Der Nachwuchsrennfahrer plant 2020 die Teilnahme am Porsche Carrera Cup Deutschland. Antreten wird er für das Team Förch Motorsport und startet direkt mit einem Highlight in die kurze Rennsaison.

Bereits Ende des vergangenen Jahres machte Hanses seine ersten Erfahrungen im Sportwagen und trat im Porsche Sports Cup und dem Porsche Sprint Cup Middle East an. Dabei überzeugte er auf Anhieb und fuhr als Rookie einen Sieg ein. „An das Rennen in Bahrain erinnere ich mich gerne. Das war mein erster Einsatz im mittleren Osten, und ich habe direkt gewonnen“, erinnert sich Hanses schmunzelnd. Vier Rennen vor Ende wurde das Championat jedoch wegen der Eindämmung des Coronavirus gestoppt, der Hildener belegte bis dahin Platz drei in der Gesamtwertung.

Zur Person Julian Hanses will Profifahrer werden Geboren 31. August 1997 Wohnort Hilden Im Motorsport seit 2007 Klasse Formel 3 Lieblingsstrecke Zandvoort Berufsziel Ausbildung zum professionellen Motorsportler

Trotz der aktuell schwierigen Situation bleibt der gut gelaunte Rheinländer motiviert und bereitet sich auf seine erste Saison im Porsche Carrera Cup Deutschland vor. Der schnellste Markenpokal Deutschlands feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen und gilt als Talentschmiede im Sportwagenbereich. Hanses vertraut bei seinen Einsätzen auf das erfahrene Team von Förch Racing. Die Mannschaft gehört zur Förch Unternehmensgruppe, die im Direktvertrieb von Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikeln für Handwerk und Industrie zu den führenden Anbietern gehört. Seit 2010 ist das Team im Porsche-Umfeld aktiv und bietet Hanses eine starke Basis für sein Debüt: „Der Cup ist heißumkämpft, da ist es wichtig, erfahrene Partner an seiner Seite zu haben. Bei meinen bisherigen Rennen habe ich mein Potenzial gezeigt und werde daran anknüpfen. Mein Ziel ist es, mich unter den Top-Drei der Junioren-Wertung zu etablieren.“

In dieser Saison umfasst der Porsche Carrera Cup Deutschland fünf Rennwochenenden. Direkt zum Auftakt im September wartet ein Highlight. Hanses startet im Rahmenprogramm des traditionsreichen 24-Stunden-Rennens in Le Mans (Frankreich). Danach ist der Markenpokal im Rahmen des ADAC GT Masters auf dem Sachsenring, Red Bull Ring, in Zandvoort und Oschersleben zu Gast.

Der Hildener Nachwuchsrennfahrer Julian Hanses will in diesem Porsche 911 GT 3 Cup durchstarten. Foto: Julian Hanses