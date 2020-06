Erste Stimmen zur Auflösung der UBWG : „Hans Günther Kampen hat viel für Mettmann getan“

Mettmann Er war das Gesicht der UBWG und hat sich bei Wegbegleitern großen Respekt verdient. Das zeigen erste Reaktionen, die unsere Redaktion nach Auflösung der Wählergemeinschaft sammelte.

Als „sehr, sehr bedauerlich“ bezeichnet die Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD, Sandra Pietschmann, die Auflösung der UBWG. „41 Jahre gab es diese Wählergemeinschaft. Ihr Ende stimmt mich traurig.“ Vor allem äußert sie „Respekt vor der Lebensleitung“ Hans Günther Kampens. Was auch immer die Gründe sind, dass er nun zurückgetreten ist und warum sich damit die UBWG auflöste, „ich bedaure es zutiefst“. An Unterstützung wird es Pietschmann im Kampf ums Bürgermeisteramt nicht fehlen, „Hans Günther Kampen wird mich weiter unterstützen. Ich bin glücklich, einen so erfahrenen Politiker an meiner Seite zu wissen.“ Allerdings fragt sich, inwieweit ihr womöglich Unterstützerstimmen fehlen: Die UBWG hatte sich nach Nominierung von Sandra Pietschmann durch CDU und SPD für die Geschäftsführerin von ME-Sport als Bürgermeisterin ausgesprochen. Die Auflösung der UBWG könnte sie womöglich Stimmen kosten.