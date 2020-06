Aktuelle Zahlen für den Kreis Mettmann : Sechs Städte im Kreis sind jetzt corona-frei

Neben Erkrath, Haan, Monheim und Velbert, sind jetzt auch Langenfeld und Wülfrath ohne Corona-Fall. Das geht aus der Aufstellung des Kreisgesundheitsamt für den heutigen Freitag hervor.

Die Zahl der labortechnisch bestätigten Fälle Kreis Mettmann ging um 1 auf 16 Infizierte zurück. Davon wohnen in Heiligenhaus 1, in Hilden 6, in Mettmann 1 und in Ratingen 8 (ein Fall mehr als Donnerstag). 887 Personen gelten inzwischen als genesen. Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene.