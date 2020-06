Mettmann : Stadt bittet Bürger um Spenden für neue Bäume

Mettmann Die Stadt hat wegen der Trockenheit in den vergangenen Jahren etliche Bäume fällen müssen. Um sie neu zu pflanzen, bittet sie um Spenden. Wer mag, kann auch die Patenschaft für „seinen“ Baum übernehmen.

(arue) Durch Stürme und die Hitzesommer der vergangenen beiden Jahre sind etliche Bäume in Mettmann abgestorben und mussten entfernt werden. Der Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt hat deshalb beschlossen, die Bevölkerung um Spenden für neue Bäume zu bitten. Die Verwaltung hat eine Liste mit Flächen erstellt, auf denen Neupflanzungen vorgesehen sind, so zum Beispiel in Grünanlagen, in Parks, auf Friedhöfen oder an Straßen.