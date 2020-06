Sommerspaß für Kinder und Jugendliche : Jetzt anmelden fürs Ferienprogramm

Mettmann Die Stadt bietet Sommerspaß für Kinder und Jugendliche im Mehrgenerationenhaus sowie auf dem Bauspielplatz. Wegen der hohen Sicherheitsauflagen kann der Bauspielplatz von jedem angemeldeten Kind nur eine Woche lang besucht werden.

(arue) Die städtische Jugendförderung bietet auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Der Startschuss fällt pünktlich zum ersten Ferientag am 26. Juni. Anmeldungen sind ab sofort online möglich – diesmal auch für den Bauspielplatz. Wegen der hohen Sicherheitsauflagen kann der Bauspielplatz von jedem angemeldeten Kind nur eine Woche lang besucht werden.