Kommunalwahl in Mettmann : Polit-Kandidaten in der Wahlarena

In der Wahlarena traten Thomas Dinkelmann, Nils Lessing, Sandra Pietschmann und Andrea Metz (v.l.) an. Foto: ja/Esser, Paul (pe)

Mettmann WDR-Moderatorin Stephanie Kowalewski fühlte den Bürgermeisterkandidaten der Stadt Mettmann, Thomas Dinkelmann, Sandra Pietschmann, Andrea Metz und Nils Lessing, jetzt in einer virtuellen Wahlarena auf den Zahn.

Telefonisch oder per Mail nutzen zahlreiche Zuschauer die Möglichkeit, persönliche Fragen in die Runde oder an einzelne Kandidaten zu stellen: Netztrennung in der Innenstadt pro und contra, die Gestaltung des Jubiläumsplatzes, Möglichkeiten zur Belebung der Innenstadt, Abriss oder Erhalt der Stadthalle, Wohnungs- (speziell auch geförderter) und Gewerbebau, Ausbau der Straßenverbindung zwischen Mettmann und Ratingen (L394), der tägliche Stau zwischen Kreispolizeibehörde und Innenstadt zu Stoßzeiten oder das fehlende Radkonzept waren Aspekte, die die Zuschauer des Livestreams besonders bewegten.