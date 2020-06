Für Bibliothek : Langenfelder spenden Glaslampen

Die unterschiedlichen Leuchten werden in der umgestalteten Bibliothek aufgehängt. Wer eine passende Glaslampe noch bis zum Start der Sommerferien (26. Juni) spenden möchte, kann die Lampe in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131, abgeben.

Noch zwei Wochen lang haben alle Langenfelder die Möglichkeit, die im Umbau befindliche Stadtbibliothek mit einer persönlichen Spende in Form einer Glaslampe mitzugestalten. Denn im Zuge der Umgestaltung werde auch die Beleuchtung komplett erneuert.

In der Mitte der Bibliothek gibt es einen freien Raum, der sich über alle Etagen erstreckt. Für die Beleuchtung haben sich die Architekten etwas ganz Besonderes ausgedacht: Von der Decke herab sollen in den verschiedenen Höhen Lampen mit Glasschirmen die Bibliothek erhellen.

Frank Schneider freut sich über die Spendenbereitschaft und bittet die Bürger ebenfalls noch einmal, Keller und Dachböden nach geeigneten Glaslampen zu durchstöbern: „Je mehr Lampen noch bis zu den Sommerferien abgegeben werden, umso größer wird der Gestaltungs-Spielraum der Designer in unserer neuen, großartigen Stadtbibliothek“, sagte der Bürgermeister.

Wer eine passende Glaslampe noch bis zum Start der Sommerferien (26. Juni) spenden möchte, kann die Lampe in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131, abgeben. Aus Gründen des Corona-Schutzes bittet die Stadtbibliothek um eine kurze E-Mail zur Terminabsprache unter stadtbibliothek@langenfeld.de. Auch eine telefonische Terminabsprache ist für die Spender unter Telefon: 02173 794 4242 möglich.

Der Bürgermeister zeigte sich bei seinem Besuche angetan vom Fortschritt der Bauarbeiten und dankte dem Team der Stadtbibliothek für ihren Einsatz: „Das Team hat in diesen Tagen nicht nur den Umzug in das Übergangsdomizil in der Stadtpassage, sondern auch die besonderen Rahmenbedingungen durch die Corona-Situation zu schultern. Wie die Kollegen diese doppelte Herausforderung stets lösungsorientiert mit Kreativität, Dienstleistungsbereitschaft und Geduld meistern, ist ein großes Lob und ein noch größeres Dankeschön wert“.