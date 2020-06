Zwischen Remscheid und Wermelskirchen : Baum liegt über Straße - L409 fast 24 Stunden gesperrt

Wermelskirchen Seit Mittwochabend war die Landstraße 409 zwischen Wermelskirchen und Remscheid gesperrt. Der Grund: Ein riesiger Ast lag auf der Straße, zwei weitere marode Bäume mussten dringend gefällt werden.

Gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr in die Preyersmühle aus: Dort war ein schwerer Ast eines sogenannten „Zwiesel“-Baums abgebrochen. Als Zwiesel wird ein Baum bezeichnet, bei dem sich der Stamm in frühem Wachstum in zwei starke Stämme trennt. Gerade diese Baumgabelung war verfault – und trug die Last nicht mehr. Der schwere Ast schlug auf die Fahrbahn, wo zum Glück kein Fahrzeug fuhr; gleichzeitig drückte er eine Pappel an der Straßenböschung so weg, dass sie umzukippen drohte. Auch der zweite Teil des „Zwiesels“ bekam Übergewicht zur Straße – der Buchenstamm neigte sich bedrohlich zur L 409. Einsatzleiter Ingo Mueller: „Die Polizei hat dann den Straßenbaulastträger informiert.“