Polit-Überraschung in Mettmann : Wählergemeinschaft UBWG löst sich auf

Mettmann Eigentlich sollte es am Donnerstagaben din der Stadthalle um die Wahl von Direktbewerbern für den Rat der Stadt Mettmann gehen. Doch dann kam alles ganz anders: Vorsitzender Hans Günther Kampen trat zurück, dann löste sich die UBWG auf.

Mettmann Die Unabhängige Bürger-Wähler-Gemeinschaft (UBWG) Mettmann hat sich am Donnerstagabend aufgelöst. Das ist das Ergebnis der Sitzung in der Stadthalle, zu der gerade mal sechs Personen kamen. Eigentlich sollten bei dieser Sitzung, die um 19 Uhr in der Stadthalle Mettmann begann, die Direktbewerber für den Rat der Stadt Mettmann gewählt werden. „Aufgrund der extremen Wichtigkeit dieser Mitgliederversammlung bitten wir um vollständiges Erscheinen“, schrieb Hans Günther Kampen noch in der Einladung. Doch offenbar gab es keine Kandidaten. Kampen trat im Verlaufe der Sitzung zunächst zurück, darauf folgte dann der Auflösungsbeschluss.