Hückeswagen : Diebe stehlen 2000 Euro teure Nestschaukel von Spielplatz

Unbekannte haben die Nestschaukel von den Ketten abgetrennt und mitgenommen. Foto: Claudia Bauer

Dierl Voraussichtlich in der Nacht zu Samstag müssen sich Unbekannte mit einem Bolzenschneider ans Werk gemacht haben. Die Neubeschaffung kostet die Stadt nun an die 2000 Euro. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

Nur noch die beiden Ketten baumeln von dem Schaukelgestell herab. Denn das, was eigentlich an ihnen befestigt sein soll, ist verschwunden: die Nestschaukel. Anstelle eines Sitzes befindet sich dort eine runde Hängeschaukel, in der gleich mehrere Kinder Platz haben. Diese ist seit kurzem auf dem Spierplatz Dierl verschwunden.

„Manchmal trauen auch die erfahrensten Mitarbeiter der Verwaltung ihren Augen nicht“, berichtete Anja Kölsch vom Bauamt der Stadt am Donnerstag. Nach einem Hinweis aus der Bürgerschaft entdeckten Mitarbeiter des Bauhofs am Dienstag, dass das Wichtigste an der eigentlichen Schaukel fehlte. Unbekannte haben laut Anja Kölsch offensichtlich mit dem Bolzenschneider die stabile Kette durchgeschnitten und die Nestschaukel mitgenommen. Jetzt stehe die Schaukel mit zwei unnützen Kettenresten auf dem Spielplatz und könne keinen Kindern mehr Spaß bereiten. Bürgermeister Dietmar Persian: „Da fehlen mir eigentlich die Worte. Wer bitte klaut die Schaukel von einem Kinderspielplatz?“

Die Stadt wird die Schaukel nun reparieren, aber das Ersatzteil mit Lieferung und Einbau kostet fast 2000 Euro. „Kosten, die man sich hätte sparen können“, betonte Anja Kölsch. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Schaukel in der Nacht auf vorigen Samstag gestohlen wurde. Sie bittet nun um Zeugenhinweise: Wer in dieser Nacht ungewöhnliche Aktivitäten auf dem Spielplatz bemerkt hat, sollte sich unter 02192 88320 oder per E-Mail an anja.koelsch@hueckeswagen.de melden.

(büba)